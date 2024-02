Langenfeld Richrath Stadtexperiment startet im März

Bei den ansässigen Geschäftsleuten kommt das nach wie vor nicht so gut an. „An den Kernaussagen hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert“, sagt Optiker Marcus Hebel. „Man kann nicht einfach vier Parkplätze wegnehmen, nur damit es schöner ist“, findet er. Außerdem habe Richrath bereits eine gute Aufenthaltsqualität mit Café, Eiscafé, Gaststätte und der Empore an der Kirche. Schlimmer sei es, wenn die Kunden wegbleiben, weil sie keinen Parkplatz finden. Handwerker etwa, die eben mal bei Bäcker und Metzger etwas zu essen holen wollen. „Die können jetzt schnell mal halten. Geht das nicht, bleiben sie weg oder besetzen Parkplätze, die Menschen beim Besuch der Physiotherapie oder eines Arztes benötigen.“ Die könnten nicht alle mit dem Fahrrad kommen“, sagt er.