Stadtbibliothek Langenfeld Vom Mut zur eigenen Ausstellung

Seit 2017 ist sie mit ihren Werken in den sozialen Medien aktiv. Ihre ersten Bilder hat die Malerin in Rees ausgestellt. Ein Fotograf hatte sie entdeckt. Für die Malerin war die öffentliche Ausstellung eine Überwindung: „Ich habe immer nur für mich gemalt. Die Bilder stehen für meine Gefühle. Zu offenbaren, was in mir vorgeht, ist schwer gewesen.“