Mitmachen : Stadtbibliothek lädt zur Kleidertausch-Party

Langenfeld „Revolutioniert euren Kleiderschrank“ lautet das Motto am 7. August für junge Leute zwischen 12 und 25.

Mit Lesen kann man sich in den Ferien schon mal gut die Zeit vertreiben. Doch die Stadtbibliothek Langenfeld hat in den nächsten Wochen noch mehr zu bieten. Zum Beispiel eine Kleidertauschparty.

Voller Kleiderschrank, aber nichts zum Anziehen? Die Lösung naht: Am Mittwoch, 7. August, findet von 10 bis 13 Uhr eine Kleidertauschparty statt. Die Klimaschutz-Aktion läuft unter dem Motto „Nachhaltiger und fairer Konsum“ und wird in Kooperation mit der städtischen Kinder- und Jugendbeteiligung organisiert. Junge Leute zwischen 12 und 25 können hier Kleidungsstücke tauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter Angabe von Name, Alter und Mail-Adresse an Marcel Testroet, Stadtbibliothek@langenfeld.de. Anmeldeschluss ist der 1. August, Anfragen werden beantwortet unter Telefon 02173 794-4242.

Der Kleidertausch als Idee Jugendlicher wird erstmals in Langenfeld ausprobiert: Kleidungsstücke, die nicht mehr passen oder gefallen, können kostenlos gegen andere in ähnlichem Wert getauscht werden. Gerne können auch Schuhe und Accessoires wie Taschen, Schals, Tücher und Gürtel (bitte keine Unterwäsche oder Socken) mitgebracht werden. Die Kleidungsstücke müssen in gutem Zustand sein, also keine Flecken oder Löcher aufweisen – frisch gewaschen und gerne gebügelt – also so, wie man sie besten Freunden leihen würde.