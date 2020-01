Fünf Monate geschlossen : Stadtbibliothek bereitet Umbau vor

Die Stadtbibliothek wird wegen des Umbaus ab Februar fünf Monate geschlossen. Ausleihe ab März im Ausweichquartier in der Stadtpassage.

Der Umbau der Stadtbibliothek rückt näher. Leiterin Martina Seuser geht davon aus, dass die mit 1,78 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten im März losgehen werden. Gemeinsam mit ihrem Team bereitet sie zurzeit alles für den Umzug in zwei Ausweichquartiere vor, die während der etwa fünf Monate dauernden Schließung der Bibliothek den Betrieb zumindest teilweise aufrechterhalten. „Etwa 40 Prozent unseres Bestands – vor allem besonders nachgefragte Literatur – werden wir während des Umbaus in der Stadtpassage an der Hauptstraße 116 zur Ausleihe bereithalten“, sagt Seuser. „Hierfür haben wir die beiden leer stehenden Ladenflächen des ehemaligen Spielwarengeschäfts angemietet.“