Ehrungen : Stadt Langenfeld zeichnet Sportler des Jahres aus

Langenfeld Kyra Brand und Moritz Schaller haben ihre besondere Ehrung bekommen. 200 weitere Urkunden und Medaillen gab’s.

(og) Während rund 200 Sportler auf ihre Urkunden und Medaillen warten, geben Moderator Carsten Lüdorf (Referatsleiter Kita, Schule und Sport), Bürgermeister Frank Schneider und Karl-Heinz Bruser (Vorsitzender Stadtsportverband) einen Überblick über das Sportjahr in Langenfeld. Zudem kündigen sie das gerade von den Stadtpolitikern beschlossene neue Sportentwicklungskonzept für die nächsten Jahre an. Dann ist es endlich soweit: Urkunden und Medaillen wechseln den Besitzer.

Sportlerin des Jahres 2019 wurde die Judoka Kyra Brand (Judo-Club Langenfeld), die sich in ihrer Altersklasse auf europäischer Spitzenebene befindet. Platz 2 belegte Eishockeyspielerin Mara Pieterek (Duisburg Füchse), Platz 3 Badmintonspielerin Fabienne Deprez (FC Langenfeld). Zum Sportler des Jahres wurde Schwimmer Moritz Schaller (SV Bayer Wuppertal) gewählt. Er gehört in Deutschland zu den Top-Jugendschwimmern in der Disziplin Schmetterling. Platz 2 belegte Unterwasserrugby-Nationalspieler Markus Heckrath (Schwimmverein Langenfeld), Platz 3 Badmintonspieler Björn Joppien. Die Dancing Sweethearts sind Mannschaft des Jahres. Bei der Weltmeisterschaft erzielten sie den 4. Platz in der Kategorie Akrobatiktanz. Platz 2 belegte bei den Mannschaften das weibliche U18-Team der Sportkegler Langenfeld vor dem Cheerleader-Team von Cheer Label Langenfeld.