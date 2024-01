Sicherheitsdienste Langenfeld Stadt zahlt 1,15 Millionen Euro für Sicherheitsdienste

Zuletzt ist in Langenfeld die Containeranlage am KAG in Betrieb genommen worden. Doch diese Unterkunft reicht nicht aus, um weitere, zu erwartende Flüchtlinge unterzubringen. Auch die Wieder-Inbetriebnahme der Leichtbauhalle an der Bahnstraße 90 a (59 Plätze) und der Unterkunft am Winkelsweg würden keine maßgebliche Verbesserung mit sich bringen, erläuterte Prell in ihrer Begründung.