Langenfeld Stadt wünscht sich Frühwarnsystem für Schulschwänzer

Was die Erfolgsaussichten der Fachstelle laut Bericht auch deutlich verbessere, sei, dass die Schulen immer häufiger (recht)zeitig Kontakt aufnähmen, so dass eine Chronifizierung des Schwänzens verhindert werden könne und frühzeitig mit Eltern und Schülern Lösungswege entwickelt werden könnten. In der Vergangenheit sei dies erst mit großer Verzögerung geschehen. Die Fachstelle geht aber auch von einer hohen Dunkelziffer aus, weil inzwischen immer mehr Fälle aus Grundschulen gemeldet werden. Den Elementarbereich ebenfalls noch abzudecken, dazu sei die Fachstelle personell nicht ausreichend aufgestellt, heißt es in dem Bericht.