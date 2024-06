Langenfeld Cannabis-Legalisierung Stadt wird Kiffen auf eigenen Festen verbieten

Langenfeld · Das Verbot, in unmittelbarere Nähe von Kindern und Jugendlichen Cannabis zu konsumieren, ist auf Veranstaltungen und großen Fest kaum zu kontrollieren, sagt die Stadt Langenfeld. In Monheim will man kein generelles Verbot aussprechen.

02.06.2024 , 15:13 Uhr

Das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung lässt einen recht weitgehenden Konsum zu, findet Christian Benzrath, Leiter des Referats Recht und Ordnung. Foto: dpa/Christoph Soeder

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff