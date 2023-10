Bezahlbares Wohnen in Langenfeld Stadt will Wohnungsbau vorantreiben

Das Land NRW hat die Stadt Langenfeld in die Gruppe der Kommunen mit erhöhtem Wohnungsbedarf eingeordnet. Es fehlen bezahlbare Wohnungen, und die Lage wird sich verschärfen. Viele der vorhandenen 971 Sozialwohnungen werden aus der Bindung fallen. Das Angebot frei finanzierter, günstiger Wohnungen kann die zu erwartende Nachfrage nicht decken. Deshalb hat die Stadt auf Wunsch der Politik Professor Dr. Torsten Bölting von der InWIS Forschung&Beratung GmbH beauftragt, einen Faktencheck zu machen. Das Ergebnis hat er nun im Ordnungs- und Sozialausschuss präsentiert, im Beisein von Vertretern des Planungsausschusses.

Einwohnerzahlen Bölting geht bei seiner Analyse von Einwohnerzahlen aus. „Die von IT NRW prognostizierte Einwohnerzahl hat Langenfeld bereits im Jahr 2022 um 550 überschritten“, sagt er. Bis 2040 gehe die Prognose von einem moderaten Plus von 450 neuen Einwohnern aus. Damit bleibt die Stadt weiter knapp unter 60.000.