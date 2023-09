Windkraft in Langenfeld Stadt will weitere Standorte prüfen

Die beiden Städte Monheim und Leverkusen sind vorgeprescht und haben ihre gemeinsam Planung für Windkraftanlagen entlang der jeweiligen Stadtgrenzen vorgestellt. In Langenfeld hat man sich verwundert die Augen gerieben und Bürgermeister Frank Schneider meldete kurz darauf, dass die Stadt Langenfeld dazu schon lange im Gespräch sei mit der Nachbarstadt Monheim. Doch in Langenfeld sind die Pläne noch nicht so weit gediehen. Und nach den Erfahrungen aus den Jahren 2013/2014, wo sich CDU und BGL gegen Windkraft ausgesprochen haben, wollte er sicher gehen, dass er dieses Mal eine große Mehrheit auch für die Kooperation mit Monhem hinter sich hat. Hat er jetzt.