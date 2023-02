Jüdisches Leben in Langenfeld Stadt plant Erinnerungsort für Synagoge

Zum 85. Jahrestag des Gedenkens an die Reichspogromnacht möchte die Stadt Langenfeld den Standort der ehemaligen Synagoge im Stadtbild sichtbar machen. Dafür hat sie sich im Kulturausschuss Zustimmung geholt – einstimmig. Je weiter weg die Ereignisse zeitlich rücken, umso wichtiger sei das Gedenken an die jüdischem Mitbürger in der Stadt, sind sich Kulturchefin Dr. Hella-Sabrina Lange und Bürgermeister Frank Schneider einig. Gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden will Lange ein Konzept erarbeiten, um angemessen an das Bethaus an der Hauptstraße 101 zu erinnern, das bis 1935 aktiv genutzt wurde. Das „Haus des Lebens“ war 1860 erbaut worden. Denn die zu Solingen gehörende Langenfelder jüdische Gemeinde war groß und brauchte ein Zentrum, erläutert Lange