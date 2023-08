Gestaltungssatzung für Langenfelder City Langenfeld macht Händlern Vorgaben

Die werbewirksame Pommestüte vor Fritten Franz, die Körbe mit Sonderangeboten vor Woolworth an der Hauptstraße, aber auch die Einfassung der Außentische beim Inder am Marktplatz oder die „Abschottung“ der Pizzeria am Konrad-Adenauer-Platz: Das alles soll bald auf den Prüfstand. Die Stadt möchte ihre City aufhübschen und setzt dabei auf hochwertige Mobiliar vor den Türen von Geschäften und gastronomischen Betrieben. Die entsprechende „Gestaltungs-Richtlinie“ hat der Planugs-, Umwelt- und Klimaausschuss mehrheitlich beschlossen. Sie soll ab Januar 2024 gelten.