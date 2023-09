3,5 Millionen Euro Zusatzkosten Stadt Langenfeld will 30 neue Stellen schaffen

In Langenfeld fehlt es an allen Enden und Ecken an Personal. Vor allem der Planungs- und der Kitabereich sind betroffen. Dieser Notstand soll im kommenden Jahr gemildert werden. Die Stadt will dazu 30 Stellen schaffen. Die Planung für 2024 hat Christiane Schärfke, Fachbereichsleiterin Zentrale Servicedienste, den Politikern im Haupt- und Finanzausschuss schon jetzt zur Kenntnisnahme vorgelegt. Beschlossen werden soll darüber im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen.