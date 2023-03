Langenfeld fördert Radverkerh Stadt will Kurze Straße für Radler freigeben – 2024

Die Kurze Straße bildet im Stadtteil Immigrath die Querverbindung zwischen der L402, Solinger Straße, und dem Fahler Weg. Sie ist als Einbahnstraße nur in Fahrtrichtung Fahler Weg zu befahren. eine Ampel am Knotenpunkt „Kurze Straße“ /Solinger Straße regelt den Verkehr. „Wenn die Straße auch von der anderen Seite für Fahrradfahrer geöffnete wird, muss auch dort eine entsprechende Ampel installiert werden“, so der Plan der Verwaltung. Weil die Solinger Straße als Landesstraße in den Zuständigkeitsbereich von Straßen-NRW fällt, müsse das Vorhaben mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt werden. Die Verwaltung geht bei der Umsetzung der Maßnahme von entstehenden Kosten für die Stadt Langenfeld in Höhe von circa 5000 Euro netto aus. Davon entfallen 4500 Euro auf die externe Bearbeitung des Signalprogramms und 500 Euro auf Markierungsarbeiten und Beschilderung. Zusätzlich zu den geschätzten Kosten entstehen noch nicht bezifferbare Kosten für die Umsetzung des Signalprogramms (Einspielung des angepassten Programms, Signalgeber für den Radverkehr und eventuell notwendige neue Signalmasten). Es sei deshalb noch zu klären, ob diese Kosten von Straßen.NRW oder von der Stadt Langenfeld getragen werden müssen, heißt es in der Vorlage.