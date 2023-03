Ratssitzung Langenfeld Stadt will Kita-Gebühren erstatten

Parken Darüber hinaus wird es um das Parken in der Stadt gehen. Das soll teurer werden, weil die Stadt in ihre in die Jahre gekommenen Parkhäuser- und flächen investieren muss. Statt 0,50 Euro soll eine Parkstunde künftig einen Euro kosten, schlägt die Stadt-Entwicklungs-Gesellschaft (SEG) vor, die für die Parkraumbewirtschaftung verantwortlich ist. Neben den Parkhäusern und Tiefgaragen bewirtschaftet die SEG auch 320 Stellplätze im öffentlichen Raum, die kostenpflichtig sind. Dort soll eine Parkscheibenregelung eingeführt werden, die anfällige und teure Parkautomaten überflüssig macht. Angedacht ist für Parkhäuser und Tiefgaragen ein modernes Parksystem, das ohne Schranken auskommt, dafür aber die Kennzeichen der Pkw erfasst. Dass Autofahrer, die nicht mitbekommen, dass sie Gebühren zahlen sollen, über Knöllchen abgezockt werden, befürchtet er nicht. Das könne aus Sicht der Stadt verhindert werden, wenn ausreichend Hinweise in und an den Parkräumen angebracht werden. Das würde entsprechend vereinbart. Das Management dieses Systems will die SEG an einen externen Partner vergeben.„Dazu fehlt uns das Knowhow“, sagt Schneider. „Wollten wir das selbst übernehmen, müssten wir zusätzliches Fachpersonal einstellen“, sagt er mit Blick auf einen Antrag der Grünen. Die Grünen möchten unter anderem, dass das Management in städtischer Hand bleibt und aus einem Guss ist.