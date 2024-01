Langenfeld Obdachlose sollen besser betreut werden

Obdachlose Menschen sollen in Langenfeld künftig sozialarbeiterisch und in Einzelfällen auch sozialpsychiatrisch betreut werden. Hierbei sucht die Stadt den „Schulterschluss“ mit SkF, dem VPD (Verbund für Psychosoziale Leistungen) und der LVR-Klinik. Zudem soll die Unterkunft in der Bahnstraße 90 entweder renoviert oder durch einen Neubau ersetzt werden, um für diesen Personenkreis künftig eine menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen.