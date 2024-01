Langenfeld Wie soll Langenfeld im Jahre 2040 aussehen?

Am Anfang des eigentlichen Erarbeitungsprozesses soll daher zunächst ein gemeinsames Verständnis über die Ausrichtung, Schwerpunkte und Inhalte eines ISEK zwischen Politik und Verwaltung erzielt werden. Küppers redet dabei von einem „Maßanzug”, der die Langenfeld spezifischen Aspekte abbildet. Bevor also die Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro erfolgt, soll festgelegt werden: „Was brauchen wir und was brauchen nicht?“ Der Zeithorizont erstreckt sich auf die nächsten 15 Jahre.