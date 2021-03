Langenfeld bekommt ein Mobilitätskonzept : Stadt will Alternativen zum Auto bieten

Langenfeld Autofahrer, Radler und Fußgänger sollen zukünftig gleichberechtigte Partner im Straßenverkehr sein. Die Stadt Langenfeld will bis 2030 alternative Angebote machen, berichtet Natalie Nellißen vom städtischen Klimaschutzteam.

Bis 2030 plane die Verwaltung die Fortbewegung auf weitere Standbeine zu verteilen. Neben dem Radverkehr, der bis dahin voraussichtlich auf 25 Prozent gesteigert werden könne, solle dann auch die E-Mobilität eine größere Rolle spielen. Immer mehr Senioren schafften sich E-Bikes an. Und Anbieter von E-Scootern fragten inzwischen verstärkt auch in Mittelstädten nach neuen Standorten. Selbst die kleinste Form der E-Mobilität biete Potenziale und werde in einigen Jahren einen größeren Teil der Fortbewegung als als bisher ausmachen. Auch das autonome Fahren und das automatisierte Parken – Monheim hat hier ein Pilotprojekt mit selbstfahrenden Bussen gestartet – könne ab 2030 zum Alltag gehören. „Das muss sich aber alles noch einpendeln.“

Wer in den Außenbezirken lebt, muss mit unterschiedlich guten oder schlechten Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr zurecht kommen. Sei es kein Problem, von Berghausen in die City zu gelangen, sehe das beispielsweise in Wiescheid oder Reusrath schon ganz anders aus. „Wir sind dabei auf die Verkehrsunternehmen angewiesen“, berichtet die Ingenieurin. Das Mobilitätskonzept schlage hier aber für die Zukunft durchaus individuelle Lösungen vor.