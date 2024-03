Stadt auf Sparkurs Langenfeld stellt Randzeiten in Kitas in Frage

Das Verwaltungspersonal macht im Langenfelder Haushalt den größten Kostenblock aus: Folglich setzte die Verwaltung in dem Bemühen, den Haushalt zu konsolidieren, auch dort den Rotstift an. Einen kw-Vermerk für „künftig wegfallend“ (oder schlicht: „kann weg“) soll eine Stelle im Bürgerbüro erhalten, aber auch erst dann, wenn ein neues Konzept zur Reduzierung der Öffnungszeiten umgesetzt wird. In der Stadtbibliothek soll die Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr wegfallen, hier dürfte die Ersparnis minimal sein. In der Quartiersarbeit soll ebenfalls ein Drittel einer Vollzeitstelle eingespart werden, eine halbe Stelle im Referat Recht und Ordnung.