Falsche Spendensammler in Langenfeld : Stadt warnt vor Spendensammlern

Langenfeld Der Kriminalpräventive Rat der Stadt Langenfeld warnt vor Personen, die vorgeben, im Auftrag der Stadt Langenfeld Spenden für die Ukraine zu sammeln.

(og) Diese täuschten außerdem vor, sich als Mitarbeiter der Stadt Langenfeld ausweisen zu können. Diese Behauptungen laut Stadtsprecher Stefan Pollmanns falsch. Die Stadt Langenfeld sammle keine Spenden in Haus-zu-Haus-Aktionen und habe auch niemanden damit beauftragt. Auch ein Spendenkonto habe die Stadt Langenfeld nicht eingerichtet. Wer spenden möchte, so empfiehlt es die Stadt, können an die bekannten Organisationen spenden. Wer mit einem falschen Sammler in Kontakt kommt, möge die Polizei informieren.