Sportlerehrung Langenfeld Stadt vergibt Medaillen für ihre besten Sportler

Kriterien für die Vorschläge sind unter anderem vordere Plätze bei Westdeutschen, Deutschen oder Internationalen Meisterschaften eines ordentlichen Fachverbandes des Landessportbundes (LSB) oder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Eine Ehrung kann nur erfolgen, wenn für die entsprechende Meisterschaft eine Qualifikationsnorm erfüllt werden musste, beziehungsweise die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier oder einer rangniedrigeren Meisterschaft erforderlich gewesen ist. Eine Auszeichnung – Ehrenmedaillen in Gold, Silber und Bronze sowie Urkunden – können nur an Sportlerinnen und Sportler vergeben werden, die einem Langenfelder Sportverein angehören oder Einwohnerin und Einwohner der Stadt Langenfeld sind. So können auch Sportlerinnen und Sportler mit einer „externen“ Vereinszugehörigkeit geehrt werden. Die Meldeformulare und die Verleihungsrichtlinie stehen auf der Internetseite der Stadt Langenfeld (www.langenfeld.de/sport) zum Download zur Verfügung. Für Fragen rund um die Sportlerehrung steht Bastian Köchling aus dem städtischen Sportreferat unter Telefon 02173 794-3312 zur Verfügung