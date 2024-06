In Langenfeld Stadt und Stadtwerke zeichnen Klima- und Umweltschutzprojekte aus

In diesem Jahr loben die Stadt und die Stadtwerke Langenfeld gleich zwei Umwelt- und Klimapreise aus. Mit den beiden Preisen wollen sie auf die Wichtigkeit des Klimaschutzes hinweisen und Bürger ermutigen, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Der Bewerbungszeitraum für beide Preise läuft vom 24. Juni bis zum 1. Oktober 2024. Beide Preise verfolgen dasselbe Ergebnis, richten sich aber an zwei unterschiedliche Zielgruppen. Der Umweltpreis der Stadt möchte engagierte Bürger, Vereine und Institutionen ansprechen. Der Kinder-Klimapreis der Stadtwerke prämiert Projekte zum Klima- und Umweltschutz von Kindern und Jugendlichen.