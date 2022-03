Hilferuf aus Gostynin : Stadt übernimmt die Transportkosten

Seit über 20 Jahren sind Langenfeld und Gostynin Partnerstädte. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Laangenfeld Verwaltung koordiniert Ukraine-Hilfstransport von Langenfelder Vereinen. Aus Langenfelds polnischer Partnerstadt Gostynin erreichte die Stadt ein Spendenaufruf. Langenfeld möge doch bitte die Menschen aus der ukrainischen Stadt Zavallie (südlich von Kiew) unterstützen.

Die Stadt Langenfeld übernimmt die Kosten für einen Transport von Hilfsgütern, die derzeit vom TuSpo Richrath 1869 und vom SC Germania Reusrath, für Menschen in der Ukraine gesammelt werden.

Um Hilfsgüter dorthin transportieren zu können, gründete die Stadt Zavillie extra eine Stiftung, die ein Lager in Krakau eröffnet hat. Von dort können die Hilfsgüter dann in die ukrainische Stadt gebracht werden. In Zavallie fehle es derzeit an allem, informierte die Partnerstadt die Langendfelder Stadtspitze.

Bürgermeister Frank Schneider unterstützt die Aktion und ruft deshalb alle Langenfelder auf, bis Freitag, 11. März, an den beiden Sammelstellen bei TuSpo oder der Germania, Spenden abzugeben. „Ich danke bereits jetzt allen Langenfeldern, die sich mit ihren Spenden für die Menschen in der Ukraine einsetzen, und all jenen Freiwilligen, die in den Vereinen die Orgaisation übernommen habe“, erklärt der Bürgermeister.

Der TuSpo Richrath 1869 nimmt (neu)-wertige Kleidung (Winterjacken, Mäntel und Thermokleidung), Outdoor- und Schlafsachen (Winterdecken, Isomatten, Schlafzelte, warme Schlafsäcke) sowie Medikamente (Hustensaft, Nasenspray, Erkältungsmedizin) an. Benötigt werden außerdem haltbare Lebensmittel (Konserven, Müsliriegel, Nüsse, Trockenfrüchte, Schokolade), Hygieneartikel (Windeln, feuchtes Toilettenpapier, Tampons, Seife, Shampoo), Babynahrung und Stilles Mineralwasser in PET-Flaschen. Die Sachen können im Vereinsheim am Schlangenberg, Hildener Straße 1 in Richrath montags bis freitags ab 17.30 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr abgegeben werden.

Der SC Germania Reusrath 1913 bittet um Medikamente (Desinfektionsmittel, Pflaster, Ibuprofen, Paracetamol), Fertiggerichte und Getränke, haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Obstriegel und Gläschen für kleine Kinder. Benötigt werden außerdem Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher), Outdoor- und Schlafsachen (Decken, gute Schlafsäcke), Spielsachen (Malbücher, Malstifte, Spielzeuge und Bilderbücher (ohne Sprache). Sie können im Vereinsheim am Sportplatz, Brunnenstraße 49, in Reusrath, von montags bis sonntags ab 17 Uhr abgegeben werden.

Die in den beiden Ortsteilen gesammelten Hilfsgüter werden dort transportfähig auf Paletten verpackt, dann vom städtischen Betriebshof abgeholt und zwischengelagert, bevor die Fuhre von einem Mettmanner Spediteur geladen und nach Krakau transportiert wird.

