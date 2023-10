Rettungswagen Langenfeld/Monheim Stadt sucht Platz für Rettungswache

Wenn in Teilen Wiescheids oder Reusraths ein Mensch in Not auf den Rettungswagen wartet, dann kann das zu lange dauern. Denn die vom Rettungswagenbedarfsplan des Kreises Mettmann vorgeschriebenen acht Minuten schafft kein Fahrer von der Hauptwache an der Lindberghstraße aus. Doch dort sind alle Rettungswagen stationiert. Auch die Besatzung ist auf derWache untergebracht. Deshalb sucht die Stadt seit knapp zwei Jahren nach einem zweiten Standort für eine Rettungswache, von wo aus die südlichen Stadtteile Langenfelds schneller erreicht werden können. Wie es um die Suche bestellt ist, will die BGL-Fraktion im kommenden Ordnungs- und Sozialausschuss wissen und stellt eine entsprechende Anfrage.