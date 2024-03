Langenfeld Stadt sucht Wahlhelfer für Europawahl

Langenfeld · ie Stadt Langenfeld sucht für die Europawahl am 9. Juni noch Wahlhelfer/innen zur Unterstützung in den Wahllokalen. Voraussetzung für diese Tätigkeit ist, dass man am Tag der Wahl selbst wahlberechtigt, also mindestens 16 Jahre alt und deutscher Staatsbürger ist.

24.03.2024 , 15:55 Uhr

Ein Wahlhelfer steckt in einem Wahllokal den Stimmzettel eines Wählers in eine Wahlurne. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Der größte Bedarf an Beisitzern besteht im Stadtteil Wiescheid. Die Wahlhelfer überprüfen die Wahlberechtigung, geben die Stimmzettel aus, überwachen das Wahlgeschäft und zählen die Stimmen aus. Sie treffen sich am 9. Juni, 7.30 Uhr im zugeteilten Wahllokal. Gewählt wird zwischen 8 Uhr und 18 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Üblicherweise wird der Wahltag in zwei Schichten eingeteilt. Jedoch zur Auszählung der Stimmen um 18 Uhr müssen alle Beisitzer/innen anwesend sein. Für den Einsatz als Wahlhelfer gibt es ein Erfrischungsgeld von 60 Euro. Wer Interesse hat, sollte sich online über https://service.langenfeld.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/6509/show melden.

(elm)