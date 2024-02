Langenfeld Stadt sucht Wahlhelfer für Europawahl

Die Stadt Langenfeld sucht für die Europawahl am 9. Juni noch Wahlhelfer/innen zur Unterstützung in den Wahllokalen. Wahlhelfer/in kann werden, wer am Tag der Wahl selbst wahlberechtigt, also am Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. In den Wahllokalen haben sie folgende Aufgaben: Sie überprüfen die Wahlberechtigung der Wähler, geben die Stimmzettel aus, sie überwachen des Wahlgeschäft und zählen die Stimmen aus.