Taubenplage in Langenfeld Stadt sucht Platz für Taubenhaus

Schon Georg Kreisler war kein Freund der Tauben. In einem munteren Liedchen schlug der Wiener Komponist und Sänger vor, in den Park zu gehen und die Plagegeister zu vergiften. „Das hätte in Langenfeld nicht viele Fans“, ist Christian Benzrath, Leiter des Referates Recht und Ordnung, überzeugt. Dass die Stadt allerdings gar nichts gegen die Tauben in der Innenstadt unternehme, wie es Astrid Gierlich, eine Anwohnerin der Turnerstraße vermutet, weist Benzrath weit von sich. Und auch Citymanager Christoph Zimmermann stellt entrüstet klar: „Wir haben in der Innenstadt für die Tiefgaragen in den letzten Jahren für 50 000 Euro Netze und Spikes installiert.