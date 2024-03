Langenfeld Wer will Richter am Verwaltungsgericht werden?

Die Stadt Langenfeld sucht Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Tätigkeit als ehrenamtliche Richter am Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster interessieren, ihre Amtszeit würde vom 1. Februar 2025 bis 31. Januar 2030 währen. Auch das Verwaltungsgericht in Düsseldorf sucht ehrenamtliche Richter, und zwar für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 30. April 2030. Zum ehrenamtlichen Richter kann berufen werden, wer Deutsche oder Deutscher, mindestens 25 Jahre alt ist und den Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks hat.