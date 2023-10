Langenfeld Alte Schlüssel für Erinnerungsprojekt Synagoge spenden

Vorgesehen ist eine Bodenvitrine, in der Haustürschlüssel an Heimatverlust, Vertreibung, Deportation und Ermordung erinnern sollen. Neben einem künstlerisch gestalteten Schlüssel sollen darin originale Türschlüssel aus der Zeit bis 1945 deponiert werden. Aus diesem Grund bittet das Kulturbüro der Stadt Langenfeld um Hilfe und Unterstützung der Bürger. Wer noch Schlüssel aus der Zeit des frühen 20. Jahrhundert besitzt und sie für das Projekt spenden und damit zugleich symbolischer Pate für ein Lebensschicksal werden möchte, wird gebeten, sich an das Stadtarchiv, Florian Ulff, Telefonnummer 02173 794-4401 oder per Mail an stadtarchiv@langenfeld.de zu wenden.