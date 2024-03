Langenfeld Stadt stellt Container für Grünschnitt auf

(og) Wer gerade seinen Garten aufräumt muss nicht unbedingt zum Betriebshof fahren, um den Grünschnitt zu entsorgen. die Stadt Langenfeld bietet wieder dezentrale Sammelstellen für Gartenabfälle an und stellt Container auf. Sie werden jeweils samstags an folgenden Terminen bereit stehen: am 6. April, 13. April, 20. April und 27. April 2024. Neben Standorten in Berghausen an der Treibstraße (Wendehammer), in Langfort an der Straße Zum Stadion, in Reusrath auf dem Reusrather Platz, in Richrath auf dem Schützenplatz, in Immigrath an der Sporthalle im Bruchfeld und im Wendehammer an der Bogenstraße sowie in Wiescheid am Pöttgelände (Parkstraße) stehen an den genannten Samstagen die Container. Die Stadt bittet zudem, die Container ausschließlich zu den Öffnungszeiten (jeweils von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr) zu nutzen und nicht vorher oder nachher Grünabfälle neben die Container zu legen. Wie immer wird die städtische Sammlung ausschließlich den Langenfelder Haushalten angeboten. Die angenommene Menge beträgt maximal einen Kubikmeter. Baumwurzeln, Altholz und Äste, die stärker als 15 Zentimeter sind, werden nicht angenommen.