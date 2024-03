Stadtplanung Langenfeld Stadt stellt zwei Bebauungspläne am 10. April vor

Langenfeld · Zwei große Areale in Langenfeld sollen bebaut werden. Die Stadt geht nun mit den Plänen für die Alte Schulstraße in Reusrath und den Iltisweg in Richrath in die Öffentlichkeit

26.03.2024 , 16:52 Uhr

Das Gelände an der Alten Schulstraße Langenfeld soll bebaut werden. Die Stadt präsentiert die Pläne. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

(og) In Reusrath und richrath stehen bald größere Bauvorhaben an. Dazu stellt die Stadtverwaltung jetzt die Bebauungsplkäne vor: Zu den Bebauungsplänen „Ri-41 Martin-Buber-Straße“ und „Re-60 Iltisweg/Alte Schulstraße“ (155. Flächennutzungsplanänderung) führt die Stadt Langenfeld die im Planungsprozess vorgesehene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch. Sie ist für Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses (Raum 185) geplant. Infos zu den Planungen sind ab dem 2. April, unter www.langenfeld.de/stadtplanung verfügbar. An der Martin-Buber-Straße in Richrath will die Betreiberin des Seniorenzentrums Sankt Martinus Hof auf dem bestehenden Gelände eine Erweiterung der Gebäude vornehmen. Im Südwesten der Fläche ist ein zusätzliches Stationsgebäude zwischen der Straße „Am schwarzen Weiher“ und den vorhandenen Gebäuden geplant. Darüber hinaus soll eine Kindertagesstätte im Norden des Geländes entstehen. Mit der 156. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplans „Re-60 Iltisweg/Alte Schulstraße“ ist zur Deckung der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Langenfeld ein neues Wohngebiet mit etwa 60 Einheiten an der Alten Schulstraße in Reusrath geplant. Dort soll ein Mix unterschiedlicher Wohnformen aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie öffentlich geförderten Mietwohnungsbau entstehen. Der Entwurf sieht darüber hinaus auch ein Grundstück für den Bau einer drei- bis viergruppigen Kindertagesstätte vor. Neben dem Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei sollen nördlich der Alten Schulstraße weitere Flächen in die Planung einbezogen werden. Problematisch werden könnte die Erschließung des Neubagebiets, da schon heute Probleme bei der Verkehrsführung rund um die Alte Schulstraße bestehen. Die Anwohner müssen mit Hol- und Bringverkehr an der Kita rechnen. Auch die Parksituation vor Ort könnte sich verschärfen.

(og)