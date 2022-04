Wirtschaftsmesse : Stadt spricht mit Investoren

Langenfeld Verwaltungsvertreter und Bürgermeister Frank Schneider haben auf Düsseldorfer Messe „polis convention“ Kontakte mit Unternehmen verschiedener Branchen geknüpft.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Pandemie-Pause war die Wirtschaftsförderung wieder bei der Messe für Stadt- und Projektentwicklung, der „polis convention“ in Düsseldorf vertreten, die am 27. und 28. April auf dem Areal Böhler stattfand. Am Gemeinschaftsstand des Kreises Mettmann kamen Bürgermeister Frank Schneider, Fachbereichsleiter Thomas Küppers, Referatsleiter Thomas Zacharias und Rainer Düx von der Wirtschaftsförderung mit Ausstellern und Projektentwicklern ins Gespräch. „Es war wichtig, dass Langenfeld sich auf dieser bedeutenden Messe wieder präsentiert hat und wahrgenommen wurde. Im Austausch mit Staatsekretär Dr. Jan Heinisch konnte ich wichtige Themen der Innenstadtentwicklung ansprechen“, sagte Schneider. Neben dem Treffen mit Heinisch, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, tauschte sich Schneider mit seinen Amtskollegen aus dem Kreis aus. Zudem wurde eine Vielzahl an Gesprächen mit Vertretern von Projektentwicklern und Wohnungsbau-Investoren geführt. Weiteres Interesse zeigten auch Lebensmittelhändler. Auch die Möglichkeit von Hotel-Projektentwicklungen wurde auf der „polis convention“ thematisiert. „Trotz der aktuellen Krisen und Unsicherheiten, war die Stimmung unter Projektentwicklern und Investoren erfreulich positiv. Dies sind gute Voraussetzungen für die Vermarktung unserer Gewerbeflächen“, bemerkte der Referatsleiter der Wirtschaftsförderung, Thomas Zacharias eine positive Grundstimmung unter Besuchern und Ausstellern. Erfreulich wertete die Langenfelder Delegation die Tatsache, dass weiterhin großes Interesse am Standort Langenfeld besteht und erste Folgeterminen vereinbart wurden.