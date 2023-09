iPad-Diebstähle Stadt sichert jetzt iPads an Grundschulen

(og) Zuletzt haben Unbekannte 50 Schul-iPads an der Fröbelstraße erbeutet. Das war der zehnte Einbruch in eine Langenfelder Grundschule. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei inzwischen auf etwa 200.000 Euro. Grund genug für die Stadt, zu handeln. Sie will nun alle iPads sicherstellen – als Sofortmaßnahme. Wie im Rat berichtet, sind Sicherheitskonzepte in Abstimmung zwischen Schulträger und Schulleitungen auf den Weg gebracht und in der Vorbereitung. „Bis diese final umgesetzt werden können, haben wir uns zur sofortigen Entfernung aller iPads aus den Schulen entschlossen, um sie an einem externen Ort sicher zu lagern. Die Einbrecher werden somit ab sofort kein einziges Mobilgerät mehr vorfinden, was den Einbruch zwecklos macht“, erklärt Sonja Wienecke, Fachbereichsleiterin Jugend, Schule und Sport. Der Unterricht finde deshalb zunächst bis zu den Herbstferien in zweieinhalb Wochen auf die traditionelle Weise analog statt.