Nach Einbruchsserie in Langenfeld Stadt schließt jetzt alle iPads an Grundschulen weg

Die Einbruchsserie in Langenfelder Grundschulen reißt nicht ab. In der Nacht zu Mittwoch (13. September) wurde erneut in zwei Schulen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Die Beute insgesamt: 122 Tablets. Das ist der zwölfte Einbruch in Grundschulen innerhalb eines halben Jahres. Der Gesamtschaden liege damit jetzt bei einer Summe von über 300.000 Euro, heißt es bei der Polizei. An den Schulen liegen die Nerven blank.