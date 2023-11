Finanzielle Schieflage Langenfeld sichert DRK-Kita Unterstützung zu

Die Stadt, die dem DRK helfen will, steuert jetzt in einem Elternbrief gegen. „Am 8. November wurde der Stadt Langenfeld erstmalig die finanzielle Schieflage der DRK-Kita bekannt gemacht“, schreibt Bereichsleiterin Sonja Wienecke. Nach einer schnellstmöglichen Prüfung und entsprechender Dringlichkeitsentscheidung sei am 16. November bereits ein Zuschuss auf dem Konto der Kita in Höhe von 160.000 Euro verbucht worden. „Dieser dient zur Deckung der Personalkosten der Einrichtung.“ Für das Jahr 2024 sei bereits eine Änderung im städtischen Haushalt aufgenommen. So sei die Möglichkeit geschaffen, die Einrichtung seitens der Stadt weiter zu unterstützen.