Ehrenamt in Langenfeld Stadt schüttet Gesellschaftsfonds wieder aus

(og) Zum Stadtgeburtstag am 3. Oktober schüttet die Stadt Langenfeld seit 2008 Zuschüsse aus dem Gesellschaftsfonds an Vereine und Organisationen aus. In den vergangenen 15 Jahren konnten mit einem Betrag von rund 870.000 Euro mehr als 260 Maßnahmen gefördert werden, tilt die Stadt mit. Auch im Jubiläumsjahr stehen – trotz angespannter Haushaltslage – entsprechende Finanzmittel zur Verfügung. „Völlig zu Recht, wie die Folgen des Kriegs in der Ukraine zeigen. Ohne all die vielen Menschen, die sich weiterhin ehrenamtlich um die schutzbedürftigen Menschen kümmern, würden sich ungleich höhere Schwierigkeiten für unsere Stadtgesellschaft auftun“, so Marion Prell, Erste Beigeordnete der Stadt Langenfeld. Gefördert werden besondere Maßnahmen und Projekte von Vereinen, Verbänden und Organisationen aus den Bereichen Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Familie, Senioren, Sport, Soziales und Umweltschutz sowie ehrenamtliches Engagement in den Vereinen, die eigene Öffentlichkeitsarbeit oder das Allgemeinwohlinteresse fördern. „Projekte, die ausschließlich die eigene Vereinsarbeit- oder -ausstattung betreffen, können keine Unterstützung erwarten“, erklärt Prell. Wer bei der Ehrenamtsförderung berücksichtigt werden möchte, sollte den Antrag jetzt einreichen. Die Verwaltung bittet deshalb, Anträge bis zum 31. Mai 2023 per E-Mail an Thomas Wedell (thomas.wedell@langenfeld.de) zu stellen. Formulare unter www.langenfeld.de. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nach den Sommerferien gefasst werden, um die Fördergelder zum 75. Stadtgeburtstag am 3. Oktober 2023 ausschütten zu können.