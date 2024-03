Langenfeld Stadt will Locher Weg nicht mehr sperren

Andreas Menzel (BGL) erinnerte daran, dass schon Mitte der 90er Jahre der Locher Weg (in Höhe der Virneburgstraße) mit Blumenkübeln gesperrt wurde, um den Durchgangsverkehr aus Leichlingen zur Opladener Straße zu unterbinden. „Schließlich können sich die Leute so vier Ampelphasen sparen.“ Als man die Durchgangssperre beschlossen habe, sei es in der Folge nur darum gegangen, wo man sie hinsetze, grundsätzlich sei sie nicht in Zweifel gezogen worden. Er erinnerte daran, dass die CDU damit Wahlkampf betrieben habe. Während der vierjährigen Bauzeit in den Locher Wiesen sei daher die Straße (in Höhe des Friedhofs) mit Betonringen abgesperrt worden. „Die Anwohner wollen sie behalten“, so Menzel. Er schlug daher vor, die Reusrather mittels eines Info-Abends in die Entscheidung einzubeziehen. Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt, nachdem auch die CDU angekündigt hatte, dem Beschlussvorschlag ebenfalls nicht zuzustimmen.