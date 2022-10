Jahnstadion Langenfeld : Stadt schaltet Flutlicht ein

Die Laufbahn am Jahnstadion wird beleuchtet. Foto: RP/Stadt Langenfeld

Langenfeld Die Stadt Langenfeld schaltet trotz des Energiespargebots ihre Fluchtlichtanlage für Läufer an – zumindest an bestimmten Tagen.

(og) Damit Bürger in den Wintermonaten die Laufbahn im Jahnstadion abends nutzen können, hat das Referat Schule und Sport festgelegt, dass montags und mittwochs, jeweils von etwa 17 bis 20 Uhr, die Flutlichtanlage an der Kunststofflaufbahn eingeschaltet wird. Parallel dazu findet das Vereinstraining statt. Diese Regelung gilt vom 2. November bis zum 27. Februar. Ausgenommen sind die Weihnachtsferien. Trotz der erforderlichen Energiesparmaßnahmen möchte Bürgermeister Frank Schneider in diesem Winter das Laufen unter Flutlicht ermöglichen. Die Laufbahn ist mit LED ausgerüstet.