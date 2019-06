Lokalpolitik : Stadt Langenfeld prüft Gelbe Tonne statt Plastiksack

Langenfeld Für eine Biotonne, die in regelmäßigen Abständen geleert wird, gab es im Haupt- und Finanzausschuss keine Mehrheit.

Die Tüten für den Verpackungsmüll in Langenfeld sind hauchdünn. Sie reißen. Grund genug für die FDP, anzufragen, ob eine Tonne nicht sinnvoller wäre. Jetzt soll geprüft werden, ob die Einführung der Gelben Tonne statt des Sacks optional möglich ist. Keine Mehrheiten gab es hingegen im Haupt- und Finanzausschuss für die Einführung einer städtischen Altkleidersammlung (Anfrage BGL), für die Einführung einer Biotonne (Prüfantrag Die Grünen) und für eine Kleinelektrogerätesammlung (BGL-Anfrage). In einer Sondersitzung hatten die Politiker sich in Gruppen bereits mit den Themen beschäftigt.

Altkleider DRK an der Jahnstraße, Pro Donna an der Solinger Straße, den Kinderschutzbund an der Eichenfeldstraße sowie Provera an der Kölner Straße

Auch eine eigenen Sammlung für Elektrokleingeräte fand keine Mehrheit im Ausschuss. Der Stadt fehle sowohl die erforderliche Logistik als auch das Personal für eine solche Sammlung, heißt es in der städtischen Begründung. „Außerdem“, so ergänzte der Grünensprecher Dr. Günter Herweg, „darf man den Handel auch nicht aus der Pflicht lassen, Elektrogeräte zurückzunehmen.“ Auch Jürgen Brüne verwies auf die vorhandene Sammelstelle des Betriebshofs und die Rücknahmeverpflichtung des Handels. Der Verwaltungsvorschlag wurde gegen zwei Stimmen der BGL mehrheitlich angenommen.

Auch eine Biotonne, die regelmäßig geleert wird, wird es in Langenfeld nicht geben – zum Bedauern der Grünen. Die warfen an diesem Punkt der Verwaltung eine Verweigerungshaltung vor. „Wo bleibt eine Kostenschätzung“, fragte Herweg. „Wir sind im Kreis Schlusslicht bei den Bioabfällen“, kritisierte er. Die Stadt hingegen argumentiert, dass es in Langenfeld viele Bürger gebe, die selbst kompostieren. Und das, was dann auf der Kreisdeponie Mettmann lande, sei gutes Material, was dort gern kompostiert würde. Die Stadt selbst begründete ihre Ablehnung mit zu vielen offenen Fragen für ein Holsystem. Sie argumentierte, dass das bisherige Bringsystem dazu führe, dass viel Grünschnitt abgegeben werde und weniger Küchenabfälle, die ohnehin nicht kompostierbar seien. Und wer sich den Weg zum Betriebshof sparen wolle, kompostiere selbst. Das tun 2800 Eigenheimbesitzer in Langenfeld. Nach Ansicht der Verwaltung könne eine Biotonne, die regelmäßig geleert wird, flächendeckend nur mit Anschluss- und Benutzerzwang eingeführt werden. Gegen die Stimmen der Grünen und bei zwei Enthaltungen der BGL wurde die Verwaltungsvorlage angenommen.