Langenfeld Regionalplan nimmt Windenergiezone in Reusrath auf

Der Regionalrat Düsseldorf hat am 20. Juni den Aufstellungsbeschluss für eine wegweisende Änderung des Regionalplanes gefasst. Zentrales Ziel ist, die Möglichkeiten für die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien zu vergrößern. Anlass zu dieser 18. Änderung des Regionalplanes ist unter anderem das Windenergieflächenbedarfsgesetz, wonach bis zum 31. Dezember 2032 1,8 Prozent der Landesfläche für den Windkraftausbau ausgewiesen werden soll. Über die Regionalplanung solle dieser Endwert schon für 2025 erreicht werden, erklärte Hauke von Seht vom Dezernat Regionalentwicklung der Bezirksregierung in einem Vortrag vor dem Regionalrat. Wenn diese Mindestmenge erfüllt würde, wäre die Konsequenz, dass die Ausschlusswirkung der kommunalen Windkraftkonzentrationszonen wegfiele. Dann wäre eine Privilegierung nur noch innerhalb der Windenergievorranggebiete möglich und zusätzlich auf kommunalen Flächen, die auch in Zukunft ergänzt werden können. „Die Kommunen behalten so das Heft des Handelns“, betonte von Seht.