Freizeitpark Langfort Stadt pflanzt Rotbuche für Hans Litterscheid

Eine Erinnerungstafel mit Informationen zum Langenfelder Ehrenbürger, nach dem seit 2015 auch ein Platz in seinem Heimatortsteil Richrath benannt ist, wird in den kommenden Wochen noch an der Rotbuche angebracht, kündigt Stadtsprecher Andreas Voss an. Zu lesen sein soll darauf: „Hans Litterscheid (* 24.12.1921 - † 03.01.2014) war Bürgermeister der Stadt Langenfeld Rhld. von 1961 bis 1989“.