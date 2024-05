Kita Am Brückentor Stadt Langenfeld macht Druck und will DRK-Kita sanieren

Noch hat die Stadt Langenfeld die Anmietung der Container nicht abgesagt, die drei Gruppen der von einem Wasserschaden betroffenen DRK-Kita aufnehmen könnten. „Wir verhandeln gerade über die Konditionen“, sagt Bereichsleiterin Sonja Wienecke, die ergänzte, dass die am Dienstag mit dem Hygiene-Institut durchgeführten Bodenbohrungen und Materialentnahmen in den Räumen des mittleren Gebäudebereiches ein erfreuliches Ergebnis ergeben haben. Nach Expertise des Instituts müssen lediglich die Böden in vier Räumen komplett entfernt werden, in den anderen sind diese trockenbar. „Nun wird ein Angebot für Rückbau, Trocknung und Feinreinigung der betroffenen Räume sowie Arbeitsbeginn und erforderlichem Zeitraum für diese Arbeiten abgefragt, sodass schnellstmöglich mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden kann“, so Wienecke.