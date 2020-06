Langenfeld : Stadt kündigt Hilfsfonds für Handel an

Stadt kündigt Hilfsfonds für Handel an

Daniela Lungu desinfiziert Plätze. Die Gastronomie leidet auch nach dem Lockdown – wie das Eiscafé Florenz am Markt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Auch die Gastronomie in Langenfeld soll mit 200.000 Euro unterstützt werden. So soll schnelle und effektive Unterstützung ermöglicht werden, wenn die Folgen der Corona-Pandemie für krisenbedingte, existenzbedrohende Liquiditätsengpässe sorgt.

(og) Mit der Einrichtung von zwei Hilfsfonds für den inhabergeführten Handel und die Gastronomie sowie für die Langenfelder Vereinslandschaft richtet Bürgermeister Frank Schneider in Form eines Verwaltungsvorschlages zur Abstimmung an den Haupt- und Finanzausschuss, der am kommenden Dienstag, 9. Juni, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses tagen wird und auf den die Zuständigkeiten des Rates übertragen wurden.