Bewerber springen kurzfristig ab : ASD klagt über Personalmangel

Langenfeld Die Stadt hat mehrere Stellen ausgeschrieben. Kurzfristige Absagen der Bewerber erschweren aber die schnelle Wiederbesetzung. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) Langenfeld sucht noch Sozialarbeiter. „Wir haben die Stellen mehrfach ausgeschrieben und guten Bewerberinnen eine Zusage gegeben. Doch kurz vor dem Vertragsabschluss sagten sie ab.“ Das erklärte Thomas Bremer, Leiter des Referats Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), gegenüber den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses. „Der ASD gilt in den Universitäten als die Königsklasse der Sozialarbeit. Sie ist allerdings die anspruchsvollste Aufgabe in der Sozialarbeit. Sie ist damit zugleich auch die stressigste Aufgabe in der Sozialverwaltung“, betonte Bremer.