Langenfeld Stadt kann jetzt Baugebote verhängen

In Langenfeld werden bis zum Jahre 2025 mindestens 200 bis 300 zusätzliche Wohnungen benötigt. Auf diese Größenordnung schätzt die Stadt in ihrem dritten Zwischenbericht zum „Strategiekonzept Wohnen“ den Bedarf. Grundsätzlich könnten durch die Inanspruchnahme von Baulandreserven, die durch schon rechtskräftige oder in Aufstellung befindliche Bebauungspläne aktiviert werden, insgesamt 480 Wohneinheiten geschaffen werden, heißt es darin. Allerdings wären die meisten, rund 307, erst nach 2025 verfügbar. Allein das Potenzial des B-Planes „An der Landstraße“ (das Areal zwischen Treibstraße, Blumenstraße und Düsseldorfer Straße) umfasse 120 Wohneinheiten. Für den Nordteil des Gebietes hatte der Rat im Februar 2020 ein Umlegungsverfahren beschlossen, von dem 80 Eigentümer betroffen sind. „Es hat da einige gerichtliche Auseinandersetzungen gegeben“, berichtet Stephan Anhalt, Referatsleiter Stadtplanung.