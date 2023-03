Leere Ladenlokale in Langenfeld Stadt will Lücken im Stadtbild schließen

Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg, hohe Energiekosten, Inflation: „Die Kunden sind vorsichtiger geworden“, so beschreibt es Maria Chranowski, Inhaberin der Boutique „Maria Vikuna“ an der Hauptstraße. „Die Kaufkraft lässt kontinuierlich nach“, hat sie beobachtet. Noch 2020 hat sie die Empfehlungen des Handelsverbands befolgt und ihre Fenster in der Coronazeit hübsch dekoriert, bietet ausgefallene Marken an. Verändert hat das die schwierige Lage für ihr Geschäft nicht. Denn auch die Großhändler stehen unter Druck, der im Einzelhandel ankommt. Maria Chranowski schafft jetzt erst einmal Platz in ihrem Laden und lockt mit Rabatten.