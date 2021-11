Starkregen Langenfeld : Stadt informiert zu Starkregen in Schützenhalle

Langenfeld Das Thema Starkregen steht im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem Verbraucherzentrale NRW und Stadt Langenfeld für Samstag, 27. November, 13 Uhr, per Live-Stream oder vor Ort in die Schützenhalle Richrath (Kaiserstraße 60) einladen.

(og) Das Thema Starkregen steht im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem Verbraucherzentrale NRW und Stadt Langenfeld für Samstag, 27. November, 13 Uhr, per Live-Stream oder vor Ort in die Schützenhalle Richrath (Kaiserstraße 60) einladen. Bereits 2018 wurde Langenfeld von mehreren extremen Starkregenereignissen getroffen. „Die Abfolge der beiden Starkregenereignisse zeigt uns deutlich, dass wir uns künftig leider häufiger Situationen wie diesen ausgesetzt sehen werden“, erklärt der städtische Klimaschutz-Beauftragte Jens Hecker. Zwar ist beim Schutz vor Starkregenereignissen die konsequente Ertüchtigung der Langenfelder Abwasserinfrastruktur ein wichtiger Aspekt, dennoch ist diese Möglichkeiten begrenzt. Es sei deshalb wichtig, dass sich Bürger selber auf etwaige Ereignisse vorbereiten. Dazu gehören der Schutz vor Rückstau, der Austausch alter Gitterfenster in Lichtschächten oder alternativ die Errichtung von Barrieren auf dem Grundstück. Dazu bieten Stadt und VBZ jetzt den Vortrag an: Wie sich Grundstückseigentümer vor den Folgen, die durch den Rückstau von Wassermassen entstehen, wirksam schützen können und welche rechtlichen oder versicherungsrelevanten Aspekte beachtet werden müssen, beantwortet Fatma Özkan, Starkregenexpertin des Projekts Klimafolgen und Grundstücksentwässerung (KluGe) der Verbraucherzentrale NRW.