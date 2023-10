Langenfeld Der Zukunftsschatz ist gehoben

Das waren noch goldene Zeiten! Am 3. Oktober 2008 sprang die Schuldenuhr der Stadt Langenfeld aufNull“. Anlässlich ihres 60. Stadtjubiläums begrub die Stadt ihren „Zukunftsschatz“ in der Nähe der Hajek-Skulptur in direkter Nachbarschaft des heutigen Ladenzentrums Sass am Markt. Dieser Schatz sollte zum 75. Stadtjubiläum gehoben werden, er ist für das erste Langenfelder Neugeborene, das am oder nach dem 3. Oktober das Licht der Welt erblickt – als Zeichen, dass die Stadt Langenfeld in wirtschaftlich guten Zeiten an die Generationen von morgen denkt. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und überhaupt der Zeitenwende sind die Zeiten heuer nicht mehr so gut, vielmehr ist die Lage der Kommunen so schlecht wie nie, sagte Bürgermeister Frank Schneider kürzlich zur Einbringung des Haushalts 2024, der ein 20-Millionen-Defizit aufweisen wird.