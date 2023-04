Hildener Straße in Langenfeld Bürgerbeteiligung: Stadt hebt B-Plan Hildener Straße auf

In seiner Sitzung am 6. Dezember 2022 hat der Rat der Stadt Langenfeld den Beschluss gefasst, den Bebauungsplanes „Ri-8 Hildener Straße-West“ aufzuheben und die Öffentlichkeit gemäß Bau-Gesetzbuch an dem Verfahren zu beteiligen. Dazu lädt die Stadt für Mittwoch, 19. April, 18 Uhr, in die Sitzungsräume des Rathauses, Räume 187/188, Konrad-Adenauer-Platz 1, ein.