Langenfeld Stadt hat jetzt ein Verkehrsgutachten eingeholt

Die Stadt Langenfeld braucht drei weitere Kindergärten, um den Bedarf an Kita-Plätzen zu decken. Deshalb ist die Stadt in Zusammenhang mit der Planung einer Kita auf einer ehemaligen Hausmülldeponie am Fahler Weg nach eigenem Bekunden „unorthodox vorgegangen“, um rechtssichere Voraussetzungen für dieses Vorhaben zu schaffen. Bei der Offenlage im Sommer gingen nämlich zahlreiche Anregungen von Anwohnern ein, die zum Teil schon einmal Regressansprüche androhten, für den Fall, dass bei Starkregen Wasser von dem Kita-Gelände auf ihre Grundstücke fließen sollte.